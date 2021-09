Biasin: “Inter, super Marotta coi suoi miracoli: ora i rinnovi. So che Zhang…”

Le dichiarazioni del noto giornalista di Libero sul mercato nerazzurro e in particolare sul lavoro di Marotta

Ospite a Teleombardia, il noto giornalista di Libero Fabrizio Biasin ha commentato così il lavoro svolto in casa Inter da Beppe Marotta e Piero Ausilio nella finestra di mercato appena terminata: “Rinnovi di Marotta e Ausilio? Prima che Zhang andasse via da Milano, qualcuno aveva paventato una partenza di tutti. Marotta in persona aveva detto che non si muoveva nessuno e anzi, che sarebbero arrivati i rinnovi per tutta l’area sport del management. Non ho sentito cose ufficiali, mi auguro presto arrivino gli annunci.

C’è stato un momento di trambusto quest’estate, non si può far finta di niente. Lukaku si accorda col Chelsea, lui e il suo entourage scavalcano la dirigenza dell’Inter che cercava di tamponare la situazione, l’offerta arriva in Cina dove dicono di procedere con la cessione. Marotta e Ausilio poi sono stati bravissimi con Dzeko, Correa e non solo. Ora per me si procede coi rinnovi, loro però vogliono avere chiarezza a monte. Se tutte le volte devi vendere e fare i miracoli, poi diventa un problema. Non è che a gennaio si può fare un altro miracolo. 185 milioni sono arrivati, ora bisogna rendere più normale la situazione”.