Biasin: “Sensi alla Samp, oggi ho saputo i piani di mercato dell’Inter per gennaio”

In diretta alla calciomercato.it TV, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così delle mosse di mercato dell’Inter: “Mercato? Oggi ho capito com’è la situazione. Sensi è destinato alla Sampdoria, ma mi hanno detto che non serve un altro centrocampista. Il club non ragiona su ulteriori ingressi da fare a tutti i costi, la rosa viene considerata completa. Solo se arriveranno opportunità di mercato l’Inter le prenderà in considerazione. In assenza di possibilità clamorose, si andrà avanti con questo gruppo di lavoro”.