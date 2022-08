Biasin: “Non risulta alcun rilancio del Psg per Skriniar. Questo non significa…”

In casa Inter continua a tenere banco il futuro di Milan Skriniar. Nelle ultime ore dalla Francia è rimbalzata la voce di un rilancio del Psg per il difensore slovacco. Secondo quanto scrive Fabrizio Biasin su Twitter, a oggi questo rilancio non c'è stato: "Ad oggi non risulta alcun rilancio del Psg per Skriniar. L’offerta, vecchia di un mese, è di 50 milioni, cifra che - tra l’altro - l’Inter ha già rispedito al mittente. Questo non significa che la rumba sia terminata - mancano ancora 13 giorni di mercato - ma ad oggi è così".