Esterno sinistro Inter, ci siamo. Biasin: “Pronta offerta a giorni. Su Alaba…”

Priorità: rinforzare le fasce. Detto e fatto. L’Inter ha messo a posto la corsia di destra con Achraf Hakimi, il miglior giocatore acquistabile sul mercato per quel ruolo.

Ora, è il turno della fascia sinistra. I tifosi sognano David Alaba del Bayern Monaco ma il preferito di Conte si chiama Emerson Palmieri, giocatore già allenato da Conte al Chelsea.

Anche Fabrizio Biasin è convinto che l’Inter sia pronta a spingere per il terzino della Nazionale.

“Questione esterno sinistro Inter: Nessuna offerta/trattativa per Alaba. Nessuna offerta/trattativa per Gosens. Interesse per Emerson Palmieri (possibile proposta al Chelsea nei prossimi giorni)”, ha commentato Biasin.