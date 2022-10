Biasin: “Sassuolo decisiva, se non vince Inzaghi salta. Al suo posto il più probabile…”

Le ultimissime sulla panchina dell’Inter. In diretta su Twitch, Fabrizio Biasin ha risposto così su presente e futuro di Simone Inzaghi

Le ultimissime sulla panchina dell’Inter. In diretta su Twitch, Fabrizio Biasin ha risposto così su presente e futuro di Simone Inzaghi: “So che col Sassuolo è decisiva io, non domani. Domani bisogna uscire quantomeno a testa alta. A Reggio senza 3 punti faccio fatica a immaginare Inzaghi ancora sulla panchina dell’Inter. Col Sassuolo anche giocando benissimo, ma senza 3 punti, dubito possa restare.

Stankovic nel caso è il nome più caldo. Fino a 10 giorni fa c’era libero De Zerbi, io sarei andato su lui, per me è bravissimo. Adesso fatico a immaginare un’alternativa di livello, Stankovic è un caratteriale. La mia speranza è che Inzaghi vinca domani, sabato, le prossime 20 partite e rimanga lui. Ma so anche che la vita è diversa”, le sue dichiarazioni al canale di calciomercato.it.