Biasin: “Inzaghi, parole sulle critiche? Ha fatto un riferimento specifico: ecco a chi”

"Le parole di Beppe Marotta prima di Benfica-Inter non sono state banali. E' vero che Inzaghi deve ancora guadagnarsi la riconferma, ma non è vero, come qualcuno ha detto, che è già stato accantonato. La condizione indispensabile per la conferma è andare in Champions League, o qualificandosi fra le prime quattro oppure vincendo la coppa. Quando Inzaghi dopo Benfica-Inter dice che sa da dove vengono le critiche, posso assicurare che non si rivolge a qualcuno in società, ma fa un riferimento specifico ai media, che a volte lo puntano legittimamente, ma a volte certe critiche sono un po' strumentali".