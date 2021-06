Biasin: “Plusvalenze entro il 30/6? No. La proprietà ha chiesto all’Inter di…”

Il giornalista ha dato un importante aggiornamento riguardo a cosa dovrà fare in uscita il club nerazzurro sul mercato

"Rispetto a quello che si legge ("l'Inter per questioni di bilancio deve realizzare le famose plusvalenze entro il 30 giugno") la risposta è no: la proprietà ha chiesto alla dirigenza di portare 80 mln entro la fine del mercato. Sembra un particolare di poco conto, ma non lo è". Questo l'aggiornamento dato da Fabrizio Biasin, giornalista, in merito a ciò che dovrà fare l'Inter in uscita in questa sessione di mercato. Ecco dunque perché il club nerazzurro non sta avendo fretta di cedere a prezzo diverso rispetto alla propria richiesta Achraf Hakimi o Lautaro Martinez.