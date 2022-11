Inter, Biasin: “Skriniar? Grande ottimismo ma calma. E a me hanno detto che…”

Intervenuto negli studi di TeleLombardia, Fabrizio Biasin , giornalista, ha fatto il punto sul rinnovo con l'Inter di Milan Skriniar : "Da quello che so io l'ottimismo deriva dal primo incontro di due settimane fa: lì non si è parlato di soldi, ma di eventuale disponibilità.

Skriniar ha risposto di sì ed è già un grosso punto di partenza perché rischiavi ti dicesse di essere in parola già col Psg: da lì a dire che si firma oggi, calma. A me hanno sempre detto che c'è una trattativa, grande ottimismo ma non c'è un contratto con una firma. Quello che so io la deadline messa è Natale, che sia sì o no.