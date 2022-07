Biasin su Skriniar: “Parte a fronte di un’offerta di questo tipo. Milenkovic piace ma…”

"L'Inter vuole provare a vendere e fare spazio, liberare Sanchez o portare a casa quattrini vendendo Pinamonti ma non sappiamo cosa saprà fare per primo. L'obiettivo è trattenere Skriniar ma se arriva un'offerta da 70 mln, Skriniar parte. L'Inter segue poi una lista di difensori dopo aver perso Bremer, Milenkovic è uno di questi. A due giorni dalla trattativa persa per Bremer, è difficile da prevedere chi sia il rinforzo. L'Inter non può permettersi di tenere fuori dal mercato i suoi giocatori, ha la necessità di fare 60 mln di attivo entro il 30 giugno prossimo. Dipende dalle offerte che arrivano dall'estero, c'è un'offerta del PSG da 60 mln per Skriniar che l'Inter ha rispedito al mittente. C'è un incedibile? Tutti i giocatori hanno una cifra, non nell'Inter, ma in tutte le squadre del mondo. Non esistono giocatori incedibili".