Biasin: “Skriniar, ecco la cifra senza senso che vuole l’Inter. Rinnovo? Ci sarà da trattare”

"Ieri Zhang ha ricevuto Marotta e Ausilio per fare il punto della situazione. Sapevano che oggi sarebbe arrivata la proposta del PSG e dovevano decidere cosa fare. Si è ragionato su quale potesse essere l'offerta da non rifiutare, Marotta e Ausilio hanno fatto presente che ora, grazie a Pinamonti e Casadei, l'Inter può permettersi di tenere duro sulle cessioni dei supertitolari. Per 50 mln più bonus, l'Inter ha detto no. Non è tutto definitivamente chiuso, l'Inter non si può permettere di togliere i giocatori dal mercato. La sensazione è che Skriniar, a stagione iniziata, lascerà l'Inter solo per un'offerta senza senso, "senza senso" ognuno lo quantifica come vuole ma da quel che ho capito io è 80 mln. Pagare 80 mln un giocatore ad un anno dalla scadenza è una follia. A mercato concluso, andrà trattato il rinnovo, non sarà affatto semplice perché, ripeto, Skriniar va a scadenza tra meno di un anno".