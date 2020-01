Il presunto rigore non fischiato all’Atalanta contro l’Inter fa discutere sui social. Anche Fabrizio Biasin, che ieri aveva parlato di “rigore netto”, ora rivedendo l’azione nota la spinta di Duvan Zapata su Lautaro Martinez, spinta non ravvisata e non sanzionata dall’arbitro Rocchi.

“Spinta”, il commento eloquente di Biasin. Nessun rigore, quindi. Casomai un fallo in attacco con conseguente punizione per l’Inter.