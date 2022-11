Biasin: “Thuram? Tentativo dell’Inter esiste, ma per giugno. Si fa se…”

Intervenuto in diretta Twitch con Calciomercato.it, Fabrizio Biasin, giornalista, ha fatto il punto sul futuro di Marcus Thuram, primo obiettivo dell'Inter per l'attacco: "Ausilio lo ha sempre seguito, poi l'anno scorso si fa male quando è ad un passo dall'Inter: Inzaghi sceglie quindi Correa. Ora è tornato in ottima forma ed è in scadenza: all'epoca c'era solo l'Inter, ora c'è l'Inter e altre 750 squadre che lo vorrebbero.