Mercato, Bierhoff non ha dubbi: “I prezzi dei giocatori caleranno. E non solo quelli…”

Oliver Bierhoff, direttore tecnico della Federazione tedesca di calcio, ritiene che il calcio professionistico sarà più solidale a causa della pandemia di coronavirus. L’ex centravanti crede in un cambiamento di valori e che l’ondata di solidarietà durerà nel calcio professionistico, anche dopo la fine della crisi del coronavirus.

“Penso che sia sempre più chiaro che nel calcio la cosa più importante sia lo sport. Lascia che si giochi, che ci piaccia, che la bellezza di questo sport sia trasmessa – ha detto il 51enne ex calciatore a Rtl/Ntv – Siamo in crisi, dobbiamo essere uniti. Naturalmente, i prezzi del mercato scenderanno, così come i salari. Ho già sperimentato qualcosa di simile in Italia”.