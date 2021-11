Inter, un big non rinnoverà. TS: “Ha già comunicato al club la sua volontà”

In casa nerazzurra è tempo di fare il punto della situazione su chi resta e chi no in vista della prossima stagione

Fra contratti rinnovati (vedi Lautaro) e in odore di firma (per barella è solo questione di giorni), in casa Inter c'è anche chi ha deciso di non prolungare e di salutare al terine della stagione. Secondo Tuttosport chi dirà addio è Ivan Perisic, in scadenza a giugno: "Lo sbarco di Conte a Londra può essere un fattore pure nella trattativa di rinnovo per Marcelo Brozovic, l'unico tra i big nerazzurri ancora in bilico, considerato che Ivan Perisic ha già comunicato al club la volontà di non prolungare il contratto in scadenza".