Biglietti Inter-Juventus, oggi inizia la vendita: tutte le informazioni

Con Natale ormai alle porte, regalare un biglietto per Inter-Juventus diventa più di una ottima idea!

FC Internazionale Milano comunica le modalità di vendita dei biglietti per il Derby d’Italia, che vedrà come sempre gli abbonati in prima fila e a seguire i soci Inter Club e titolari SiamoNoi.

Tutte le fasi di vendita avverranno solo online su inter.it/tickets, unico canale di vendita ufficiale dove acquistare i biglietti.

LE FASI DI VENDITA

Alle ore 10:30 di venerdì 15 dicembre avrà inizio la prima fase riservata agli abbonati Serie A 23-24, che potranno acquistare fino a 2 biglietti per i propri amici interisti, inserendo il numero della tessera Siamo Noi per accedere alla vendita. L'esclusività terminerà alla mezzanotte di domenica 17 dicembre.

La seconda fase prenderà il via alle ore 10.30 di lunedì 18 dicembre e si concluderà alla mezzanotte dello stesso giorno. Sarà dedicata ai soci Inter Club, che potranno acquistare fino a 4 biglietti purché tutti siano soci attivi alla stagione 2023-24.

Dalle ore 10.30 di martedì 19 dicembre potranno acquistare tutti i titolari di una tessera Siamo Noi valida e sottoscritta entro giovedì 14 dicembre. Inserendo il numero della Siamo Noi sarà possibile accedere alla fase dedicata e acquistare massimo 2 biglietti a testa. La vendita si concluderà alla mezzanotte dello stesso giorno.

Sarà poi la volta della prevendita dedicata a i clienti BPER Banca titolari di carte BPER Mastercard, che dalle 10:30 e fino alla mezzanotte di mercoledì 20 dicembre potranno acquistare fino a 2 biglietti in anteprima rispetto alla eventuale vendita libera.

La vendita libera degli eventuali biglietti residui inizierà per tutti alle ore 10:30 di giovedì 21 dicembre, solo online su inter.it/tickets

Tutti i biglietti saranno emessi in formato PDF e cedibili una sola volta a partire da 48 ore prima della gara.

SETTORE OSPITI

Il settore ospiti, il terzo anello blu, sarà in vendita a 45 euro dalle 12:00 di giovedì 21/12 su Vivaticket.it, commissioni di servizio escluse. In attesa di disposizioni da parte dell'Osservatorio, l'acquisto è permesso ai soli possessori di Juventus Card.

MERCATO SECONDARIO

Il Club invita tutti i tifosi a diffidare dalle offerte sul mercato secondario, come siti di annunci tra privati o di secondary ticketing, in quanto si rischia di acquistare tagliandi che non consentiranno l'accesso allo stadio se non di incorrere in vere e proprie frodi. L’unico canale di vendita autorizzato è il sito ufficiale inter.it

