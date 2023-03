TS – Caos biglietti, così è nato il cortocircuito. Inter studia il ‘risarcimento’

Le parole di Marotta

“Beppe Marotta assicura che il club nerazzurro starà vicino ai suoi tifosi rimasti fuori dall’Estadio do Dragao, perdendo la possibilità di seguire il ritorno degli ottavi di Champions League con il Porto, nonostante i biglietti regolarmente acquistati. L’amministratore delegato dell’Inter non esclude la possibilità di azioni legali collettive per ottenere il rimborso delle spese sostenute per tagliandi e viaggio: «Il Porto ha disatteso gli accordi presi con la Uefa nel momento in cui i tifosi si sono presentati allo stadio - dice Marotta a TeleLombardia -, l’Inter aveva messo anche a disposizione una quindicina di steward, che erano lì per garantire la sicurezza. Ci sono gli elementi per arrivare a una class action. Noi come società faremo il possibile per tutelare i nostri tifosi nelle sedi competenti. Stiamo valutando quale iniziativa prendere per alleviare la delusione, soprattutto dei bambini. Cerchiamo di mappare per arrivare a contribuire in parte a vivere le emozioni che non hanno vissuto in quella serata». Quindi è possibile che i più giovani, tra i tifosi coinvolti nel caos in Portogallo, possano ottenere facilitazioni per seguire magari già la partita casalinga valida per i quarti di Champions.