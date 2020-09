Bild – Thiago Alcantara al Liverpool, ecco come investirà il Bayern i 30 mln: già scelto un giocatore

Thiago Alcantara sarà nelle prossime ore un giocatore del Liverpool. Lo stesso Bayern Monaco ha confermato la cessione, che porterà nelle casse dei bavaresi 30 milioni di euro bonus compresi. Ma come investirà il Bayern questi soldi? Secondo la Bild, il club campione d’Europa non sostituirà Thiago Alcantara con un altro centrocampista. Il suo ruolo in squadra sarà coperto da Tolisso.

Il Bayern avrebbe scelto di investire i soldi della cessione in altre zone del campo. E il nome del giocatore prescelto è quello di Sergino Dest, terzino classe 2000 dell’Ajax.