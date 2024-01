GdS – Inter, Bisseck può diventare il difensore del futuro: è stato scovato così

“In estate, nelle amichevoli, aveva colpito per la fisicità debordante, ma era chiaro che avesse bisogno di lavorare sui tempi e sui modi di un calcio superiore rispetto a quello da cui proveniva. L’Inter ha scovato Yann Bisseck nell’Aarhus, in Danimarca. Non che fosse uno sconosciuto, Marotta&Ausilio lo hanno pagato sette milioni, valutazione discreta per un 2000 con otto presenze nella Germania Under 21.