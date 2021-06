Bloomberg – Alibaba e il governo di Jiangsu vicini all’accordo per quote di Suning.com

L'indiscrezione riportata da Bloomberg: un consorzio di Alibaba e il governo di Jiangsu sono vicini all'accordo per alcune quote di Suning.com

Un consorzio guidato da Alibaba Group Holding Ltd. e il governo provinciale di Jiangsu si stanno avvicinando ad un accordo per acquistare una quota nel ramo al dettaglio dell'impero Suning del miliardario cinese Zhang Jindong. E' quanto riferisce Bloomberg, che ha interpellato direttamente persone molto vicine all'affare che non hanno però voluto essere identificate: Zhang non avrà più il controllo della società dopo l'accordo, affermano le stesse.