Gds – Bobo Tv registrata per la finale mondiale? Ecco il primo indizio. E c’è di più

L'ultima puntata della Bobo Tv dopo la finale Argentina-Francia era stata registrata? È la domanda che molti telespettatori e utenti sui social si fanno in queste ore. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, i dubbi in effetti ci sono. "In pratica, Lele Adani, Bobo Vieri, Nicola Ventola e Antonio Cassano avrebbero costruito due episodi basandosi sull'eventuale vittoria di una e dell'altra nazionale".