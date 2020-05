Boccia: “Salveremo il calcio ma Spadafora ha usato la prudenza. Una cosa che Renzi…”

“Renzi capisce sicuramente di calcio. Non so se ora abbia senso o meno mescolare calcio, democrazia, regole. Il ministro Spadafora ha fatto il suo lavoro con rigore, ha aperto agli allenamenti delle squadre, ha utilizzato la prudenza, che Renzi non ha mai ritenuto essere una delle principali virtu’ della politica. Riusciremo a salvare il calcio e la democrazia”. Lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, intervenuto questa mattina alla trasmissione L’Aria che tira.