Bologna-Inter, sono 23 i giocatori convocati da Inzaghi: torna Correa

Per la partita valida per la 1ª giornata di ritorno di Serie A il tecnico nerazzurro ha convocato 23 giocatori

Inter in campo giovedì 6 gennaio alle 12:30 per la sfida contro il Bologna. Per la partita valida per la 1ª giornata di ritorno di Serie A Simone Inzaghi ha convocato 23 giocatori.