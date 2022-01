Sky – Bologna-Inter, il club nerazzurro farà ricorso: ecco il motivo

Secondo quanto riporta Sky Sport, il club nerazzurro farà ricorso dopo la decisione del Giudice Sportivo

Niente 3-0 a tavolino e gara che si dovrà disputare. È questa la decisione del Giudice Sportivo in merito a Bologna-Inter, gara rinviata lo scorso 6 gennaio con la squadra di Mihajlovic fermata dall'Asl per alcuni casi covid. Secondo quanto riporta Sky Sport, il club nerazzurro impugnerà questo provvedimento perché non ha avuto accesso al fascicolo di questo processo. L'Inter vuole capire perché abbia deciso in diversa rispetto per esempio a Udinese-Salernitana. Il club nerazzurro farà ricorso.