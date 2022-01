Bologna-Inter, ecco quando si pronuncerà il Giudice. “I tempi non saranno brevi”

Dopo che il Bologna non si è presentato ieri al Dall'Ara, bloccato dall'Asl, ora si attende una decisione da parte del Giudice Sportivo

"Da capire se il caso-distinta provocherà un immediato 0-3. O se, al contrario, avrà ragione il Bologna nel sentirsi al sicuro. I tempi della giustizia non saranno in ogni caso brevi. Sul tema del blocco Asl il Bologna - ma il discorso vale anche per Torino, Salernitana e Udinese - ha 24 ore di tempo per un pre-ricorso, altri tre giorni per il ricorso vero e proprio prima della pronuncia del Giudice Sportivo. Stando a questa tempistica, è difficile immaginare che oggi si possa arrivare già alla definizione di un risultato a tavolino. Più facile pensare che si possa prendere tempo, proprio come accaduto per Salernitana-Udinese dello scorso 22 dicembre, gara che ancora oggi è sub-judice", sottolinea La Gazzetta dello Sport.