Cds – Bologna-Inter (forse) il 27 aprile. Prima il Collegio di Garanzia per il 3-0

L'eventuale recupero di Bologna-Inter ha una data in cui potrebbe essere giocato, mercoledì 27 aprile

Si è trovata una data, finalmente, per l'eventuale recupero di Bologna-Inter, ovvero il 13 aprile. Ma secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport è necessario ancora usare il condizionale, ecco perché: "Il condizionale resta d'obbligo perché il 13 aprile di fronte al Collegio di Garanzia del Coni, presieduto da Gabriella Palmieri Sandulli e a sezioni unite, l'Inter discuterà il ricorso presentato il 21 marzo nel quale chiede il 3-0 a tavolino. Quel giorno in programma anche l'appello dell'Udinese per il 6-2 incassato in casa contro l'Atalanta.