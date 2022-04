Bologna-Inter, Radu disperato: “Una volta nel tunnel, il portiere ha…”

Tutto il gruppo squadra si è voluto stringere attorno a Radu. Dumfries, addirittura, si è messo davanti alla telecamere

Una volta nel tunnel, Radu non è più riuscito a trattenersi ed è scoppiato in lacrime. A consolarlo è stato il terzo portiere, Alex Cordaz. Ha abbracciato Radu, ha cercato di calmarlo, consolarlo. Certo per lui il post Dall’Ara è stato davvero doloroso. Tutto il gruppo squadra si è voluto stringere attorno a Radu. Dumfries, addirittura, si è messo davanti alla telecamere. Niente curiosità, no al voyeurismo. Ma è evidente che il morale è basso".