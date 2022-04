Bologna-Inter, Skriniar: “Ognuno di noi sa per cosa si gioca. Motivazioni e concentrazione”

Il difensore nerazzurro ha parlato prima della partita importantissima contro i rossoblù: le dichiarazioni rilasciate a Skysport

Sicuramente c'è una rande motivazione di riprendersi il primo posto. Lo vogliamo da tanti mesi. Dobbiamo entrare in campo con la motivazione e l'approccio giusto e portare a casa questi tre punti, non sarà facile. L'anno scorso qua abbiamo vinto soffrendo.

Non abbiamo parlato di nulla in particolare. Sappiamo per cosa giochiamo e ognuno di noi deve trovare le motivazioni giuste per giocare gare così.