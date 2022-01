Bologna-Inter, staffetta a due per sostituire lo squalificato Calhanoglu

È stato uno degli uomini migliori per Inzaghi nello scorso dicembre ma il turco non ci sarà contro la formazione rossoblù

Al Dall'Ara, nella gara contro il Bologna, l'Inter non avrà a disposizione Edin Dzeko, bloccato dal coronavirus. A rischio anche la partita contro la Lazio di domenica sera. Ma non sarò l'unico dei titolari assenti nella gara contro gli uomini di Mihajlovic.

Calhanoglu è squalificato e dopo un dicembre nel quale ha collezionato sette gare da titolare, 4 gol e diversi assist la sua assenza è comunque importante. Per sostituirlo, secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, "probabile staffetta Vidal-Gagliardini, mentre Sanchez è favorito su Correaper affiancare Lautaro in attacco".