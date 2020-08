Bonan: “So che circola questa frase che Allegri dice sull’Inter…”

“Da quello che so, circola questa frase che Allegri direbbe in giro: se l’Inter fa anche solo due acquisti quest’estate, è pronta per vincere lo scudetto. Sarebbe questo il pensiero di Allegri sui nerazzurri, ovviamente nel caso in cui venisse scelto al posto di Antonio Conte per sedere sulla panchina dell’Inter”.



Così Alessandro Bonan, durante la puntata di Calciomercato L’Originale, a proposito delle idee dell’ex allenatore della Juve sulle possibilità dell’Inter di insidiare i bianconeri. Oggi è previsto il vertice decisivo con Conte. Nel caso di rottura, ecco che Allegri balzerebbe in pole per la panchina nerazzurra.