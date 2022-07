Bonazzoli alla Salernitana, l’Inter incassa 900.000 euro. Zaniolo, altre cifre

"Un attaccante di 25 anni passa dalla Sampdoria alla Salernitana e l'Inter si trova 900mila euro in più in tasca. Così, come per magia. Federico Bonazzoli ha lasciato i nerazzurri nel 2015 e oggi, sette anni dopo quel trasferimento, il "20%" inserito in una clausola è tornato utile. Così un quinto dei 4,5 milioni di euro sborsati dai campani è finito a Milano. E non saranno i soli", il commento della Gazzetta dello Sport.