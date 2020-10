Bonolis: “Inter, Hakimi grande acquisto. Richieste di Conte assecondate dalla società. Abbiamo…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Paolo Bonolis ha parlato del derby e del mercato dell’Inter. Il noto conduttore, grande tifoso nerazzurro, si dice soddisfatto dell’organico che Conte ha a disposizione: “Sono già in clima derby. Soddisfatto di come sia stata costruita l’Inter? È una stagione particolare, Conte ha fatto le sue richieste e sono state assecondate dalla società. Ha voluto dei giocatori come Vidal e Kolarov, abbiamo fatto un grande acquisto con Hakimi, un giovane di prospettiva con doti immense”.

“Abbiamo coperto questa quarta posizione in attacco con un giovane come Pinamonti. La squadra c’è, adesso si tratta semplicemente di trovare l’animo e lo spirito della scorsa stagione senza quel calo di rendimento che ci fu dopo le feste natalizie. Credo che Conte sia perfettamente in grado di potersi giocare la partita finale fino alla fine. L’Atalanta potrebbe vincere lo scudetto? L’Atalanta ormai è una realtà assoluta del nostro campionato. Dire che potrebbe non c’è dubbio, dire che lo farà è un’altra cosa“.

(Sky Sport)