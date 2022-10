Bonolis: “Ecco perché Dzeko mi piace da pazzi! Mercato? A gennaio prenderei…”

"L'ottobre dell'Inter? È come l'inizio di 'Ottobre Rosso' con Sean Connery, inizia con una certa difficoltà e poi diventa un mese discreto. E' dovere del tifoso avere fiducia nel futuro altrimenti è finito il giochino. L'Inter può fare bene, ha parecchio da recuperare. Mi auguro che nel mercato di gennaio si possa sopperire a un paio di cosette per migliorare ulteriormente la rosa. Io non faccio il fenomeno col portafoglio di Zhang, ma dico che a noi manca il trequartista, quello che differenzia il gioco e permette all'allenatore di prendere alla sprovvista l'avversario quando il suo gioco va a scontrarsi con le difese in maniera ineluttabile".