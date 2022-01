Bonolis: “Mi piace tutto di questa Inter, Inzaghi formidabile. Non mi aspettavo…”

Il conduttore televisivo, grande tifoso dell'Inter, ha parlato così prima della finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus

"Io penso alla Juventus? Sono incubi, non pensieri. E' una partita secca, vediamo che succede. Credo sarà una bella partita. Non mi interessa il giochino dei favoriti e sfavoriti. Loro hanno tante assenze, ma in questi casi chi entra gioca con motivazioni in più. Di questa Inter mi sta piacendo tutto a dire il vero. Marotta, Ausilio e Baccin sono stati bravi a ovviare alle partenze dovute alla situazione pandemica. Al posto dello sfortunatissimo Eriksen è arrivato Calhanoglu, poi un allenatore formidabile come Simone Inzaghi, che a volte ho incontrato a Roma. Poi Dzeko, importante in campo e nello spogliatoio. Poi Dumfries, che sta sbocciando. Ero convinto che Simone potesse fare bene, ma così bene non me lo aspettavo in così breve tempo".