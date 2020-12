Bookies – Scudetto, altro sorpasso: ora è l’Inter la favorita, Juve dietro. Crolla quota Milan

Per i bookmaker è per ora un testa a testa, ma con un terzo incomodo sempre più credibile. È il quadro che si ricava dalle quote scudetto, che mai come quest’anno variano di settimana in settimana. Una “fluidità” che emerge chiaramente dalle valutazioni degli analisti di Planetwin365, che la scorsa settimana avevano riportato la Juventus nel ruolo di favorita numero uno e oggi ribaltano la situazione in favore dell’Inter, anche se le differenze sono minime.

Il trionfo finale della squadra di Conte vale 3 volte la scommessa, i campioni d’Italia sono dati a 3,25. Attenzione, però: il Milan capolista è sempre più vicino.

La scalata rossonera parte da 25, quota della vigilia, per arrivare al 3,90 odierno. Segue il Napoli a 5,75, per il resto si va in ampia doppia cifra, con l’Atalanta a 17, la Roma a 23 e la Lazio a 26