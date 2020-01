Borja Valero: “Eriksen? Chiunque possa arrivare a dare una mano è il benvenuto”

Borja Valero ha segnato nella gara contro il Cagliari in Coppa Italia. A fine partita ha parlato ai microfoni di RaiSport. Queste le parole del giocatore nerazzurro:

-Persi tanti kg per la preparazione di Conte?

E’ un allenatore duro dal punto di vista fisico, ma questo si vede in campo. Il lavoro paga e noi abbiamo lavorato tanto da luglio finora e si vede in campo.

-Cosa ha lui di speciale?

Non so cosa ha di speciale ma ce la mette tutta, non lascia niente al caso tutti i giorni. Lavora tantissimo e ci fa venire voglia di stare in campo a dare tutto e questo è un bene.

-Che soddisfazione c’è nell’essere rinato?

E’ una soddisfazione grande convincere il mister di poter avere spazio in rosa. E’ una cosa bella dopo una prima parte in cui non ho giocato. Ma piano piano ho convinto lui e lo staff che posso essere utile e sono contento così. Uno deve adattarsi a tutti i stili di gioco, a volte mi chiede di palleggiare, a volte di andare a giocare in verticale. Conta capire cosa bisogna fare durante la partita.

-Eriksen affollerebbe il centrocampo?

Chiunque possa venire ad aiutare, e in qualsiasi posizione del campo, è il benvenuto. Noi lottiamo per ottenere risultati e stiamo facendo bene.

-La caratteristica migliore di questa Inter?

Sul piano tattico lavoriamo tanto sia in fase difensiva che in attacco. Questo ci ha fatto salire di qualità.

-Cosa è cambiato nella metodologia di allenamento con Conte?

E’ un allenatore duro sul piano fisico e lavoriamo tanto per raggiungere gli obiettivi in campo e fisicamente siamo un gradino sopra le altre squadre e quello si vede in campo.

-Tu hai giocato nei migliori campionati europei, cosa pensi degli arbitraggi italiani?

Ogni campionato ha una qualità di arbitri. Quelli inglesi magari fischiano meno e lasciano giocare un po’ di più. Quello italiano e quello spagnolo si equivalgono.

(fonte: RaiSport)