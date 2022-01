Borja Valero: “Derby 2020? Incredibile. Alcuni compagni litigavano, è arrivato Conte…”

A Dazn l'ex centrocampista nerazzurro parla di un momento decisivo per l’Inter, ovvero il derby vinto nel 2020 in rimonta

Nel corso de 'L’ABiCi del Derby', programma di Dazn dedicato alla stracittadina milanese Borja Valero parla di un momento decisivo per l’Inter, ovvero il derby vinto nel 2020 in rimonta. "C’era un derby in cui perdevano 2-0, fu incredibile. A fine primo tempo eravamo devastati. C’erano alcuni compagni che litigavano. È arrivato mister Conte e ha detto “così vi voglio, voglio che litighiate!”. Qualcuno provava a separarli, ma lui ribatteva “no, gli fa bene, lasciali litigare!”. Poi siamo tornati in campo e li abbiamo massacrati".