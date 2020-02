Inter, Borja Valero: “Il pubblico ci mancherà. Saremmo bambini se la sottovalutassimo”

Intervenuto ai microfoni di Inter TV, Borja Valero, centrocampista nerazzurro, ha parlato così in vista della gara di domani di Europa League: “Non giocare domenica non è stato facile perché non hai mai le notizie sicure ed è sempre un disagio allenarsi così. Ci siamo allenati bene, abbiamo preparato bene la gara e speriamo di fare una buona prestazione. L’aiuto di San Siro è importante, l’abbiamo pieno ogni partita: ci mancherà. Affronteremo questa partita in questo modo, non c’è altra soluzione: daremo il meglio. Saremmo dei bambini se la prendessimo sottogamba domani: dobbiamo fare il nostro meglio e allenarci nel modo migliore. Dobbiamo essere seri ed affrontarla al meglio. Io sono in un momento buono, provo a dare il mio contributo: spero anche domani di farlo. La Juventus? Non ci pensiamo, è giusto pensare a domani”.