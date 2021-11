Bosnia, il ct Petev: “Domani ultimo provino per Dzeko: vedremo se sarà pronto”

Così il commissario tecnico, Ivaylo Petev, ha parlato in conferenza stampa delle condizioni di Edin Dzeko verso la sfida di domani

Domani la Bosnia Erzegovina affronterà la Finlandia in un match fondamentale. La squadra di Edin Dzeko si gioca le residue chance di qualificarsi ai prossimi Mondiali in Qatar proprio tra Finlandia e Ucraina poi. Così il commissario tecnico, Ivaylo Petev, ha parlato in conferenza stampa delle condizioni di Edin Dzeko. Ricordiamo che l’attaccante aveva lasciato anzitempo il campo nel derby per un risentimento muscolare al flessore della coscia e in questi giorni con la nazionale ha lavorato solo a parte.