Braida: “Conte? Non ci sono rimedi. Posso dire con serenità che se l’avesse fatto al Barcellona…”

Ariedo Braida, intervenuto ai microfoni della trasmissione “La politica nel pallone” su Rai GrParlamento, ha commentato anche le dure critiche mosse dal tecnico nerazzurro Antonio Conte alla società: “E’ difficile riuscire a capire bene queste situazioni dall’esterno. Le dichiarazioni sono molto forti, coinvolgono la società in una situazione molto complicata. Non so cosa succederà, non so come potranno trovare una soluzione”.

“Se fosse successa una cosa del genere al Barcellona? Posso dirlo con serenità – ha aggiunto Braida parlando del caso Conte-Inter – Sicuramente ci sarebbe stata una rottura totale. Non ci sono rimedi per una situazione del genere, non ci sono gli spazi per una convivenza, almeno vista da fuori. Da dentro magari le cose sono diverse”.