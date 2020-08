“Messi all’Inter? Per me e’ fantacalcio. Per come lo conosco io dopo aver vissuto a Barcellona, Messi vive una realta’ dove a 33 anni e’ un Dio e non puo’ andare a cercare altre avventure. Sta bene, se lo merita, e’ un campione, finche’ ce la fa deve giocare perche’ e’ una delizia per chi ama il calcio: penso non si muovera’ da li’, poi magari posso sbagliare”. Questa l’idea di Ariedo Braida sulle indiscrezioni in merito a un passaggio di Lionel Messi all’Inter.