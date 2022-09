Branca: “Inter, con l’Udinese non sarà semplice. Inzaghi mi piace, manca…”

Marco Branca, ex calciatore e dirigente dell'Inter, ma anche ex Udinese, ha parlato proprio della sfida tra le due squadre e del momento dei nerazzurri ai microfoni di TuttoSport. Queste le sue parole: «Contro questa Udinese, non sarà semplice per l’Inter. L'inizio di campionato dei nerazzurri è di assestamento, può essere che la botta di aver perso il campionato non sia ancora stata superata. Quello che manca di più sia uno come Perisic, che l'anno scorso ha fatto un grandissimo campionato. Ora devono trovare automatismi. Non si poteva fare altrimenti, perché lui voleva provare l'esperienza in Premier League prima di fine carriera. Era a fine contratto, sono stati fatti dei tentativi ma capisco Ivan, non c’era motivo per cui non dovesse togliersi questa soddisfazione personale. Critiche a Inzaghi? È normale, fa l'allenatore dell'Inter. Tutti gli allenatori ai primi pareggi sono in discussione. A me piace molto come fa giocare la squadra".