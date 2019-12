Mercato Inter, il futuro di Brazao prende una piega inaspettata: a gennaio la svolta

Gabriel Brazao, portiere classe 2000 di proprietà dell’Inter, sta faticando ad ambientarsi all’Albacete, formazione che milita in Serie B spagnola. L’estremo difensore brasiliano finora ha disputato una sola partita in Copa del Rey ma in campionato non ha ancora esordito.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, c’è la forte volontà dell’Inter di interrompere il prestito con l’Albacete per permettere al giocatore di trovare maggiore spazio altrove. Proprio per questo motivo, sono già stati avviati i contatti con alcuni club interessati al portiere che è stato anche indicato