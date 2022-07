Bremer, l’Inter cambia: Skriniar potrebbe rimanere. Il +60? La strategia di Marotta

Dopo aver perso il difensore brasiliano, il club nerazzurro cambia strategia

Gianni Pampinella

È stata la Juventus ad aggiudicarsi Gleison Bremer. Nonostante l'accordo tra il difensore e l'Inter, i bianconeri in tre giorni hanno chiuso la trattativa e trovato il sostituto di De Ligt partito in direzione Monaco. "Beppe Marotta ha visto in breve tempo sfumare sia Dybala sia Bremer. Senza cessioni pesanti non è però arrivato l’okay economico della proprietà per i due giocatori che tanto sarebbero serviti a Simone Inzaghi. E ora cosa farà l’Inter?", si chiede il Corriere della Sera.

"Al di là dei pensieri di Steven Zhang, il popolo nerazzurro spera di evitare la cessione di Skriniar, e in questo senso sta già lavorando Marotta. Non sarà facile, perché bisogna comunque fare cassa in qualche modo: l’ad nerazzurro conta di raccogliere su altri fronti i soldi necessari (a giugno del 2023 il bilancio del mercato andrà chiuso con un attivo di 60 milioni). Presto, per esempio, Pinamonti potrebbe passare all’Atalanta per una ventina di milioni. Certo, poi molte cose potrebbero cambiare nel caso in cui il Psg calasse un assegno superiore ai 70 milioni per lo slovacco: zero segnali finora. Nel frattempo, non bisogna dimenticare che l’attuale accordo con Skriniar ha scadenza 2023: il rapporto fra l’Inter e il giocatore è comunque splendido".

"In ogni modo, Simone Inzaghi chiede a prescindere l’innesto in rosa di un altro difensore: va infatti sostituito Ranocchia. E con Skriniar in rosa si andrà a caccia di un giocatore di esperienza, un jolly, ma a costi bassissimi. La classica occasione di mercato, simile a quella di Ashley Young (ruolo naturalmente diverso) ai tempi di Antonio Conte, come suggeriscono i vertici interisti. Una difesa, quella nerazzurra, che in realtà avrebbe bisogno di un uomo dinamico, veloce".

