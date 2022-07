Bremer, fissato nuovo incontro col Torino. L’Inter accelera, Marotta vuole evitare sorprese

Il brasiliano in forza al Torino è il difensore scelto dall'Inter per sostituire il partente Skriniar, la prossima settimana nuovo summit

"Il rallentamento del Psg preoccupa un po’, più che altro per la ricerca dell’eventuale sostituto. Così Marotta e Ausilio hanno deciso comunque di accelerare lo stesso il pressing per Bremer, anche per evitare che questa lunga attesa per la cessione di Skriniar possa dare coraggio alle rivali (leggasi Juve, altra squadra alla ricerca di un difensore di qualità e sostanza) nella corsa al centrale brasiliano del Torino. Bremer aspetta l’Inter, ma fino a quando? I due club hanno avuto nelle scorse settimane un primo contatto ufficiale, con i due direttori sportivi a confronto insieme all’agente del giocatore", si legge su La Gazzetta dello Sport.