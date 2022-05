Bremer-Inter, matrimonio annunciato. Decisa la contropartita per abbassare la cifra cash

Il difensore del Torino è sempre più vicino all’Inter e prenderà il posto di Bastoni probabile sacrificato per il bilancio

L’Inter potrebbe presto piazzare il primo tassello ed è un giocatore importante per Inzaghi. Si tratta di Brember che viaggia sempre più velocemente verso Milano.

"Un matrimonio annunciato, quello tra Gleison Bremer e l’Inter, che potrebbe presto concretizzarsi. È solo questione di tempo, infatti, prima che i nerazzurri incontrino il Torino per trovare l’accordo per l’acquisto del 25enne difensore brasiliano. La valutazione del giocatore è di 30 milioni di euro, ma l’Inter conta di abbassare la quota cash inserendo almeno una contropartita, che potrebbe essere il centravanti Andrea Pinamonti (23 anni). Bremer, tra l’altro, rappresenterebbe il sostituto di Alessandro Bastoni (23), corteggiato dai club di Premier League e possibile sacrificato per 60 milioni", riporta Libero.