CorSera – Tegola Brozovic per l’Inter. “Salterà la doppia sfida col Barcellona e…”

Matteo Pifferi

L'infortunio di Marcelo Brozovic in Nazionale preoccupa e non poco l'Inter, tenuto conto che sta per iniziare un periodo cruciale per la stagione nerazzurra.

"Un problema al bicipite femorale che rischia di tenerlo fuori un minimo di 2-3 settimane. Avrebbe comunque saltato la sfida con la Roma, perché squalificato dopo l’ammonizione ricevuta nella disfatta in casa dell’Udinese, ma si perderà la doppia sfida al Barcellona (4 ottobre in casa e 12 ottobre al Camp Nou) e il Sassuolo e la Salernitana in campionato", commenta il Corriere della Sera.