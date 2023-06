Brozovic, ecco la cifra per l’addio che l’Inter considera “un buon risultato”

E' Marcelo Brozovic il nome maggiormente indiziato a partire oggi in casa Inter. Il centrocampista croato ha una maxi-offerta dall'Arabia e il club nerazzurro ne vuole approfittare per alleggerire il monte ingaggi. Spiega il Corriere dello Sport: "Al croato, infatti, l’Al Nassr ha prospettato un ingaggio da oltre 15 milioni a stagione, quindi più del doppio di quanto percepisce dall’Inter. E così, nonostante non abbia ancora compiuto 31 anni (lo farà il prossimo 16 novembre), medita seriamente di lasciare l’Europa.

E l’Inter? Beh, ufficialmente in viale Liberazione non è arrivata alcuna offerta, ma c’è piena consapevolezza dei movimenti in corso e del fatto che alcuni intermediari sono al lavoro per trovare la quadratura all’operazione. Tenuto conto appunto dell’età e dell’ingaggio – 6,5 milioni netti: il più alto della rosa ad eccezione di Lukaku -, portare a casa 25 milioni di euro verrebbe considerato un buon risultato. Anche perché il risparmio sullo stipendio sarebbe pure spalmato nel tempo, in ragione del fatto che contratto del croato scadrà soltanto nel 2026".