Inter, differenziato per de Vrij e Brozovic: ecco quando è previsto il rientro in gruppo

Ieri pomeriggio Inzaghi ha ripreso i lavori ad Appiano, i due giocatori hanno svolto lavoro differenziato

Ieri pomeriggio Inzaghi ha ripreso i lavori ad Appiano. Complici gli impegni delle nazionali, erano pochi i titolari presenti. De Vrij e Brozovic hanno svolto allenamento differenziato: "sarà così per tutta la settimana, il rientro in gruppo è programmato per martedì", si legge sulla Gazzetta dello Sport.