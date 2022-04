Brozovic, seduta in gruppo con attenzione. De Vrij a parte, ma buone sensazioni

Il centrocampista croato si è allenato con i compagni. L'olandese ancora a parte ma con una seduta di buon ritmo

Allenamenti appena terminati alla Pinetina. Brozovic si è allenato con i compagni almeno per la maggior parte del tempo, c'è stata attenzione per i contrasti (per questo non ha giocato in partitella) perché deve rientrare in partita e Inzaghi vuole che sia presente con la Juventus. Migliorano quindi le sue condizioni in vista della sfida contro i bianconeri ed è una buona notizia per l'Inter.