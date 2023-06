Brozovic, sì all’Al-Nassr. La differenza l’ha fatta… il Barcellona: ecco perché

Ci ha provato, Marcelo Brozovic , ad aspettare il Barcellona. Ma alla fine ha dovuto dire sì all'Al-Nassr e ai suoi 100 milioni di euro in tre anni. Ma i catalani sono stati davvero un sogno concreto per il croato, come scrive il Corriere dello Sport: "La sensazione, è che la vera differenza l’abbia fatta il Barcellona. Vero che il corteggiamento del club blaugrana, e di Xavi in particolare, era stato incessante negli ultimi giorni. Con tanto di proposta contrattuale - triennale da 7 milioni a salire -, che aveva finito per accontentare Brozovic, più propenso a restare in Europa e nel calcio che conta.

Solo che la società catalana ha dovuto ammettere di non essere nelle condizioni per farsi avanti con l’Inter. Per poterlo fare avrebbe dovuto vendere giocatori e liberare spazio salariale. Quanto avrebbe impiegato, però? Ed esisteva la certezza che avrebbe raggiunto l'obiettivo? Non sapendo dare una risposta a queste domande e sapendo pure che i catalani non sarebbero stati in grado di pareggiare l’offerta dell’Al Nassr all'Inter, evidentemente Brozovic ha deciso di non aspettare e di dare una svolta al suo futuro".